Tatverdächtiger lebte wochenlang mit getöteter Frau in Wohnung

Gewaltat in Frankfurt-Höchst

Eine 60 Jahre alte Frau ist in Frankfurt getötet worden. Tatverdächtig ist ihr Partner - er sitzt in Untersuchungshaft. Er soll sich wochenlang mit der Leiche in einer Wohnung aufgehalten haben.

Im Frankfurter Stadtteil Höchst ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts an einer 60-Jährigen. Ihr Partner steht unter Verdacht, die Frau getötet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte dem hr am Dienstag entsprechende Medienberichte . Demnach alarmierte die besorgte Tochter der Getöteten bereits am 11. April die Polizei. Beamte brachen daraufhin die Wohnung der Mutter auf und entdeckten dort deren Leiche. Die Frau sei offenbar gewaltsam zu Tode gekommen.

Wochenlang mit der Leiche in Wohnung aufgehalten

Der 65 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde als tatverdächtig festgenommen. Er soll sich laut Bestätigung der Staatsanwaltschaft offenbar wochenlang mit der Leiche in der Wohnung aufgehalten haben.

Weshalb die Ermittler bislang keine Mitteilung zu dem Delikt herausgegeben haben, wollte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht kommentieren. Auch weitere Angaben zu dem Fall machte sie nicht.