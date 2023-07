Die Frankfurter Otto-Fleck-Schneise nahe des Waldstadions soll zu einem Sportcampus ausgebaut werden.

Insgesamt 400.000 Euro hat der Bund für die Planungen zur Modernisierung und zum Ausbau des Sport-Areals und Sitzes von zahlreichen Sportverbänden und Sportorganisationen bewilligt, teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Kaweh Mansoori aus Frankfurt am Mittwoch mit. Er danke Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für ihr "Engagement für die Sporthochburg Frankfurt", sagte er. An und in unmittelbarer Nähe der Otto-Fleck-Schneise haben unter anderem der Deutsche Olympischen Sportbund, der Deutsche Turnerbund, die Deutsche Sporthilfe, Landessportbünde und ein Olympiastützpunkt ihren Sitz.