Mann soll eigene Mutter getötet haben - Festnahme in Brechen

Frau in Brechen getötet - Sohn festgenommen

Leiche in Wohnhaus gefunden

Im mittelhessischen Brechen soll ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben. Die Leiche der 75-Jährigen wurde in ihrem Haus gefunden, der Sohn am Tatort festgenommen.

In Brechen (Limburg-Weilburg) ist am Mittwoch eine 75 Jahre alte Frau in ihrem Haus mit einem Messer getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 55 Jahre alte Sohn der Getöteten als Tatverdächtiger festgenommen.

Die Beamten seien gegen Mittag zum Haus der Frau gerufen worden. Dort hätten Rettungsdienst und Notarzt noch erfolglos versucht, die 75-Jährige zu reanimieren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Details zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt.