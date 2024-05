Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim ist eine Frau ums Leben gekommen. Warum es in ihrer Wohnung und auf dem dazugehörigen Balkon brannte, ist noch unklar.

Nach Angaben der Polizei standen Wohnung und Balkon im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Viernheim (Bergstraße) am Mittwochabend bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die 86 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung konnte demnach noch während der Löscharbeiten aus der Wohnung gerettet werden. Sie sei umgehend notärztlich versorgt worden, jedoch noch am Einsatzort gestorben.

Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar, wie viele genau, wird laut Polizei noch abgeklärt. Die Stadt werde für die Betroffenen Ausweichunterkünfte organisieren.

Warum das Feuer in der Wohnung der Frau ausbrach, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.