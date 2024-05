Die Wohnung und der Balkon standen bereits in Brand, als die Rettungskräfte eintrafen.

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Viernheim

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim ist eine 86-Jährige ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst wurde.

Nach Angaben der Polizei standen Wohnung und Balkon im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Viernheim (Bergstraße) am Mittwochabend (1. Mai) bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die 86 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung konnte demnach noch während der Löscharbeiten aus der Wohnung gerettet werden. Sie sei umgehend notärztlich versorgt worden, jedoch noch am Einsatzort gestorben.

"Fahrlässiger Umgang mit Feuer"

In dem Haus sind 29 Bewohner und Bewohnerinnen gemeldet. Zwei Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zunächst war von drei betroffenen Wohnungen die Rede gewesen. Die Stadt organisierte Ausweichunterkünfte.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Auch ein technischer Defekt oder vorsätzliche Brandstiftung könnten ausgeschlossen werden. Man gehe von einem "fahrlässigen Umgang mit Feuer" aus. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei weiterhin keine Angaben machen.