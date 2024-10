Frau stirbt nach Unfall mit U-Bahn in Frankfurt

Eine Frau ist am Samstag in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie später im Krankenhaus starb.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 23:41 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Einzelheiten des Unfalls an der oberirdischen Station Hausener Weg waren zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.