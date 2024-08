Frau und Hund aus Bach in Offenbach gerettet

Bei dem Versuch, ihren Hund aus einem Bach zu retten, sind am Mittwoch zwei Frauen im Offenbacher Ortsteil Bieber selbst in Not geraten.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 13:22 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Während ein Passant eine Frau aus dem durch Starkregen angeschwollenen Bach ziehen konnte, musste die zweite Frau samt Hund von den Rettungskräften gerettet werden.