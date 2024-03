Frau vergewaltigt - Festnahme in Gießen

Die Polizei in Gießen hat einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, ist der 47-Jährige dringend verdächtig, am 15. März eine 25-Jährige auf einem Feldweg vergewaltigt zu haben. Er sitzt in U-Haft und bestreitet die Tat. Mehrere Zeugen erkannten ihn auf einem Phantombild der Polizei wieder.