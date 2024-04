Frauen in Fulda schlagen aufeinander ein

Kurzmeldung Frauen in Fulda schlagen aufeinander ein

Zwei sich bekannte Frauen sind am Mittwoch auf einem Gehweg in Fulda in Streit geraten und dann aufeinander losgegangen.

Dabei wurde eine der Frauen leicht verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Streit eskalierte, war zunächst unklar. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.