Nach dem Leichenfund in einem Waldstück bei Söhrewald ist das Opfer identifiziert worden. Bei der Getöteten handelt es sich um eine 46-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Nachdem am Sonntagmittag eine weibliche Leiche in einem Waldstück in Söhrewald (Kassel) gefunden worden war, konnte die Identität der Frau nun "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" geklärt werden.

Laut Hinweisen aus der Bevölkerung und anschließender Ermittlungen handelt es sich mutmaßlich um eine 46-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Ermittler hatten sich am Montag mit einem Zeugenaufruf und der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit gewandt. Sie veröffentlichten ein Foto der besonders auffallenden Ohrringe der Frau.

Obduktion ergab Hinweise auf Tötung

Der Verdacht, dass die Verstorbene Opfer eines Tötungsdelikts wurde, erhärtete sich nach Angaben der Ermittler. Bereits die Obduktion am Sonntag hatte Hinweise darauf ergeben.

Nähere Angaben zum Opfer machten die Ermittler mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren und auf die Persönlichkeitsrechte der getöteten Frau zunächst nicht.

Polizei sucht weiter Zeugen

Zwei Pilzesammlerinnen hatten die Leiche in einem Gebüsch im Kaufunger Wald gefunden. Sie lag etwa 250 Meter entfernt von der Bushaltestelle "Kiliansblick" an der L 3460.

Für die Spurensicherung war der Fundort für mehrere Stunden abgesperrt worden. Es wurde vermutet, dass die Leiche bereits seit mehreren Tagen in dem Gebüsch gelegen haben könnte.

Die Ermittlungen laufen nach Angaben vom Dienstag auf Hochtouren. Zeugen, die in den vergangenen Woche im Waldgebiet zwischen der L 3460 und dem Windpark Söhre verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden.