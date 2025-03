Verdächtiger spricht Kinder im Bus an - Polizei gibt Verhaltenstipps

Ein Mann spricht Kinder im Linienbus in Osthessen verdächtig an. Er wird wenig später festgenommen. Die Polizei lobt das Verhalten der Kinder - und verurteilt Spekulationen im Netz.

Veröffentlicht am 22.03.25 um 12:19 Uhr

Die Vorfälle trugen sich bereits am Donnerstag zu, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In einem Linienbus von Jossgrund nach Bad Orb (Main-Kinzig) soll der Mann gegen 6.45 Uhr zwei Kindern merkwürdige Textnachrichten auf seinem Handy gezeigt haben.

Was genau in den Nachrichten stand, ist nicht übermittelt. Das Mädchen und der Junge seien in Bad Orb ausgestiegen, der Mann soll in dem Bus weitergefahren sein.

Am Nachmittag sei der Mann erneut in einem Bus auffällig geworden sein. Auf der Fahrt von Steinau nach Schlüchtern soll er gegenüber einem Jungen auf gleiche Weise Kontakt aufgenommen haben. "Auch dieser Schüler reagierte richtig, er wandte sich an den Busfahrer und stieg dann ebenfalls aus", sagte ein Polizei-Sprecher.

Rascher Fahndungserfolg

Anhand der Personenbeschreibung konnten die Beamten den bis dahin Unbekannten "mit auffälligen Haaren" rasch eindeutig identifizieren. Sie nahmen ihn am Freitagabend an seiner Wohnadresse fest. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Weil Spekulationen in den Sozialen Medien kursierten, warnte die Polizei davor, Panik im Netz zu verbreiten oder gar eigenmächtig zu fahnden. Wichtiger als Spekulationen im Netz sei es, Kinder durch Aufklärung stark zu machen, so die Beamten.

"Das Beste, was Sie etwa als Eltern tun können, ist Vorbeugen: Machen Sie Ihr Kind stark und thematisieren Sie regelmäßig solche Situationen", hieß es in der Mitteilung.

Alleine unterwegs: Tipps für Eltern und Kinder

Eltern sollten mit ihren Kindern immer wieder über die wichtigsten Verhaltensregeln sprechen, an die sie sich halten sollten, wenn sie alleine unterwegs sind, mahnte die Polizei. "Kinder sollten keine Angst haben, in einer Situation, die ihnen seltsam vorkommt, selbst die Polizei zu rufen", erklärten die Beamten und gaben Tipps, wie Kinder in solchen Momenten vorgehen sollten.