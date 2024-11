Frontalzusammenstoß in Schlangenbad

Zwei Autos sind am Sonntag in Schlangenbad (Rheingau-Taunus) in einer scharfen Rechtskurve frontal zusammengestoßen.

Eine Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie war mit ihrem Wagen mit "nicht angepasster" Geschwindigkeit unterwegs und geriet in der Kurve in den Gegenverkehr, vermuteten die Beamten. Ihre vier Mitfahrer, darunter ihr Kind, blieben unverletzt. Der Fahrer des anderen Wagens blieb ebenfalls unverletzt.