Bei einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der A3 bei Heusenstamm (Offenbach) sind am Freitagmittag fünf Menschen verletzt worden.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 18:36 Uhr

Sie kamen zum Teil ins Krankenhaus. Laut Polizei war ein Auto in Fahrtrichtung Würzburg auf ein bremsendes Taxi an einem Stauende aufgefahren. Das Taxi wurde auf ein Auto geschoben. In das auffahrende Auto prallte von hinten ein weiteres Fahrzeug. Gesamtschaden: rund 140.000 Euro.