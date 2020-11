Video

zum Video Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschüler

12.500 Haupt- und 19.000 Realschüler hatten durch das Coronavirus mit den Terminen ihrer Abschlussprüfungen zu kämpfen. Am Ende konnten die Prüfungen doch stattfinden – wie am Freitag in Heusenstamm. [Videoseite]