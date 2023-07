Fünf Gebrauchtwagen in Ebsdorfergrund gestohlen

Kurzmeldung Fünf Gebrauchtwagen in Ebsdorfergrund gestohlen

Unbekannte Täter sind am Samstag in einen Gebrauchtwagenhandel in Ebsdorfergrund-Heskem (Marburg-Biedenkopf) eingebrochen und haben fünf Pkw gestohlen.

Wie die Polizei am Montag meldete, tauchte ein Wagen am Sonntag in Marburg-Schröck wieder auf. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Von den anderen Autos fehlt jede Spur.