Eine Verkehrskontrolle in Pfungstadt ist in der Nacht aus dem Ruder gelaufen. Am Ende mussten drei Polizisten und zwei mutmaßliche Angreifer ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Verkehrskontrolle hat in der Nacht zum Samstag in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Es war 2.45 Uhr, als in der Gernsheimer Straße im Ortsteil Hahn die Situation eskalierte. Zwei Männer - ein 31- und ein 55-Jähriger - wehrten sich laut Polizei dagegen, von einer Verkehrsstreife kontrolliert zu werden und griffen die beiden Beamte an. Die Polizisten riefen daraufhin mehrere Einsatzkräfte zur Verstärkung, erst dann konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

Bei dem Einsatz wurden die beiden mutmaßlichen Angreifer und drei Polizisten verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser. Der 31- und der 55-Jährige müssen sich jetzt wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Warum sie die Polizisten attackierten, ist unklar.