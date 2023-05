Fünf Verletzte durch Reizgas in Weiterstadt

Fünf Personen sind nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Darmstädter Straße in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) durch Reizgas leicht verletzt worden.

Demnach war es gegen 3 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, in deren Verlauf ein Beteiligter das Gas versprühte. Der Täter entkam.