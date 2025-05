Fußgänger in Frankfurt von Auto erfasst - tot

Ein Fußgänger in Frankfurt ist am Montag von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Veröffentlicht am 13.05.25 um 11:59 Uhr

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 85-Jährige die Fahrbahn im Bereich des Schaumainkai in Sachsenhausen. Ein 32-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er starb.