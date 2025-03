Fußgängerin in Rodgau von Auto erfasst und getötet

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstag in Rodgau (Offenbach) von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass sie kurz darauf starb.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin wohl eine Straße überqueren und übersah dabei das Auto. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und starb später im Krankenhaus. Die 77 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.