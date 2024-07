Fußgängerin stirbt nach Unfall in Sinn

Eine 86-Jährige in Sinn (Lahn-Dill) ist nach einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 43-Jährigen gestorben.

Sinn (Lahn-Dill): Die Autofahrerin prallte beim Abbiegen aus noch unklaren Gründen mit der Fußgängerin zusammen, die die Straße an einer Fußgängerampel überquerte. Die Seniorin erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, so die Polizei am Donnerstag.