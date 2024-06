Gasleitung in Stockstadt durch Bagger beschädigt

Kurzmeldung Gasleitung in Stockstadt durch Bagger beschädigt

Bei Baggerarbeiten in Stockstadt am Rhein (Groß-Gerau) ist am Montagmittag eine Gasleitung beschädigt worden.

Ein Polizeisprecher sagte, wegen der Gefahr durch austretendes Gas hätten die Anwohner kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch die Straße war gesperrt. Nach etwa einer Stunde gab es Entwarnung: Das Leck wurde repariert.