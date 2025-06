Nach Tat geflüchtet Urteil nach tödlichen Schüssen in Frankfurter Kneipe erwartet

Vor einem Jahr soll ein Mann in einer Kneipe in Frankfurt seinen Freund erschossen haben. Nun will das Frankfurter Landgericht sein Urteil in dem Fall verkünden. Es geht um die Vorwürfe des heimtückischen Mordes und versuchten Totschlags.

Der Tatort: ein Restaurant in Nieder-Eschbach. Bild © Saskia Klingelschmitt (hr)

Rund ein Jahr nach tödlichen Schüssen auf einen Mann in einer Frankfurter Kneipe will das Landgericht am Dienstagvormittag sein Urteil gegen den mutmaßlichen Täter verkünden. Dem 41-Jährigen wird heimtückischer Mord und versuchter Totschlag im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit vorgeworfen. Die beiden Männer waren eng befreundet gewesen und hatten am 18. März 2024 gemeinsam die Kneipe im Stadtteil Nieder-Eschbach besucht. Der alkohol- und kokainabhängige Angeklagte soll unter Wahrnehmungsstörungen gelitten und sich bedroht gefühlt haben - auch von seinem 59 Jahre alten Freund. Schuss in den Kopf Daher soll er stets eine geladene Schusswaffe bei sich getragen und an dem Kneipenabend nach dem Konsum von viel Alkohol und Kokain seinem Freund aus kurzer Distanz von hinten in den Kopf geschossen haben. Auch zwei weitere Schüsse soll er aus kurzer Distanz auf das Opfer abgegeben haben. Anschließend soll er weitere Gäste mit der Waffe bedroht und einmal abgedrückt haben, ohne dass sich ein Schuss löste. Nach der Tat war der Angeklagte mehr als einen Tag auf der Flucht, bis er sich in Friedberg der Polizei stellte.