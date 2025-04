Gedenkgottesdienst für Pawlos geplant

Am kommenden Mittwoch soll in Weilburg ein öffentlicher Gedenkgottesdienst für den am Ostersonntag tot aufgefundenen sechsjährigen Pawlos abgehalten werden.

Veröffentlicht am 24.04.25 um 22:45 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Das teilte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) am Donnerstagabend auf Instagram mit. Demnach laden die Stadt Weilburg, die Evangelische Kirchengemeinde und die Katholische Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn in die Schlosskirche ein. "Gemeinsam wollen wir unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen und allen Helferinnen und Helfern der Suche Dank sagen", schrieb Hanisch. Der Gottesdienst ist für 18 Uhr angesetzt. Wochenlange Suche Der "autistisch veranlagte" Junge war am 25. März aus seiner Förderschule in Weilburg weggelaufen. Wochenlang wurde nach Pawlos gesucht, zum Teil deutschlandweit. Ein Kanufahrer hatte seinen Leichnam am Ostersonntag in der Lahn entdeckt. Die Obduktion hatte ergeben, dass er bereits kurz nach seinem Verschwinden ertrunken war. Weilburg trauert Pawlos ertrank kurz nach Verschwinden Zum Artikel