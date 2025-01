In einer Volksbank-Filiale in Rimbach (Bergstraße) kam es am Dienstagmorgen zu einer Geiselnahme. Ein Mann sei gegen 8 Uhr in die Filiale eingedrungen. Dort hatte er eine Frau mit einem Werkzeug bedroht und sie "gegen ihren Willen" in seiner Gewalt, so die Polizei. Das Gebäude wurde abgeriegelt und umstellt. Ein Spezialeinsatzkommando und eine Verhandlungsgruppe - Spezialisten der Polizei für taktische Gesprächsführung - waren vor Ort. Nach rund drei Stunden ließ sich der 36 Jahre alte mutmaßliche Täter widerstandlos festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.