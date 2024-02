Von dem freistehenden Geldautomaten in Groß-Umstadt ist nach der Sprengung nicht mehr viel übrig.

Von dem freistehenden Geldautomaten in Groß-Umstadt ist nach der Sprengung nicht mehr viel übrig. Bild © 5vision.news

Freistehender Geldautomat in Groß-Umstadt gesprengt

In Groß-Umstadt haben bislang unbekannte Täter einen freistehenden Geldautomaten gesprengt. Der Automat wurde komplett zerstört. Die Täter flüchteten in einem "hochmotorisierten Fahrzeug".

Im südhessichen Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) haben Unbekannte am Sonntagmorgen einen freistehenden Geldautomaten gesprengt. Danach seien die Täter in einem "hochmotorisierten Fahrzeug" geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Geldautomat völlig zerstört

Anwohner hatten in den frühen Morgenstunden wegen der Explosionsgeräusche den Notruf gewählt. Ob Geld erbeutet wurde, war laut Polizei zunächst unklar. Der Geldautomat sei durch die Sprengung komplett zerstört worden. Am Sonntagvormittag lief weiterhin die Fahndung nach den Tätern.