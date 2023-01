Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in einer Bankfiliale in Obertshausen (Offenbach) einen Geldautomaten gesprengt.

Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus, die mit einem dunklen Auto geflüchtet seien. Eine Suche auch mit Hubschrauber verlief zunächst erfolglos. Die Höhe der Beute sowie des Schadens waren noch unklar.