So sah der Eingang zur Bank nach der Geldautomatensprengung aus. Bild © hr/Tobias Weiler-Mattes

Unbekannte sprengen Geldautomat in Taunusstein

In Taunusstein-Hahn ist ein im Rathausgebäude untergebrachter Geldautomat gesprengt worden. Die Zerstörung ist immens: Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt, Termine abgesagt. Erst ein Statiker konnte Entwarnung geben.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Taunusstein (Rheingau-Taunus) einen Geldautomaten in der Filiale einer Bank gesprengt. Anwohner hatten gegen 3.30 Uhr Knallgeräusche gehört und die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Rathaus und Busbahnhof gesperrt

Der Vorraum der Bank wurde schwer beschädigt und die Fassade komplett zerstört. In dem Bürogebäude im Ortsteil Hahn befindet sich unter anderem das Rathaus. Die Räumlichkeiten wurden zunächst ebenso wie der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) und Teile der angrezenden Aarstraße gesperrt.

Im Verlauf des Vormittags konnte die Sperrung der Straße und des Busbahnhofs wieder aufgehoben werden, wenig später öffnete auch das Rathaus wieder. Ausgefallene Termine sollen demnach zeitnah nachgeholt werden.

"Heftige Explosion" und große Verwüstung

Bürgermeister Sandro Zehner (CDU), der in der Nacht selbst als Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort war, hatte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Morgen vorerst alle ins Homeoffice geschickt. Er sprach von einer "heftigen Explosion" und einem "sehr, sehr großen Gesamtschaden auch am Gebäude". Die Verwüstung sei groß.

Statitiker konnten nach einer Begutachtung aber schließlich Entwarnung geben. "Wir hatten Glück im Unglück", sagte Rathauschef Zehner dem hr. Fassadenelemente und einzelne Wände seien zwar teilweise zerstört worden, das Gebäude sei dadurch aber nicht einsturzgefährdet.

Fahndung mit Hubschrauber

Zunächst war unklar, welches Sprengmittel die Täter benutzten, daher waren Sprengtechniker des Landeskriminalamtes im Einsatz. Ob die Automatensprenger Beute machten und wie hoch der Schaden ist, ist nach Angaben der Polizei weiter unklar.

Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge waren mindestens zwei Täter am Werk. Sie konnten in den frühen Morgenstunden unerkannt vom Tatort fliehen. Polizisten suchten die Umgebung unter anderem mit einem Hubschrauber ab.

