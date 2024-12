Sternschnuppenschwarm am Nachthimmel

In den kommenden Tagen können Astronomie-Begeisterte auf einen der reichsten Meteorströme des Jahres hoffen.

Veröffentlicht am 03.12.24 um 11:07 Uhr

Bei guter Sicht können vom 6. bis zum 16. Dezember die Sternschnuppen der Geminiden am Himmel beobachtet werden. Der Höhepunkt sei in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember zu erwarten, teilte die Vereinigung der Sternfreunde in Bensheim (Bergstraße) mit.

Aber auch in den Nächten davor oder danach können Sternschnuppen am Himmel auftauchen. Hierfür muss allerdings das Wetter mitspielen. Außerdem kann zum Höhepunkt des Meteorstroms der Vollmond stören.