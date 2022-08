Geparktes Auto in Brand gesetzt

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag im Frankfurter Stadtteil Sossenheim ein geparktes Auto in Brand gesetzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, schoben sie zwei Mülltonnen vor den BMW X4 und zündeten diese an. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.