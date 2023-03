Getötet? Toter 53-Jähriger in Wiesbaden gefunden

Ermittlungen laufen Getötet? Toter 53-Jähriger in Wiesbaden gefunden

Am Mittwoch ist in einer Wohnung in Wiesbaden ein 53 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall nannte die Polizei zunächst nicht.