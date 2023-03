Die Schülerin Jutta Hoffmann war 15 Jahre alt, als sie in Lindenfels im Odenwald getötet wurde - vor knapp 37 Jahren. Ein Täter wurde nie gefunden. Die Polizei setzt nun auf eine neue Beschreibung des mutmaßlichen Mörders.

Jutta Hoffmann hatte am 29. Juni 1986 mit Freunden das Freibad in Lindenfels (Bergstraße) besucht. Um 17.45 Uhr machte sie sich zu Fuß auf den Weg nach Hause - und kam dort nie an.

Es war Sonntag, um 20 Uhr deutscher Zeit wurde das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko zwischen Deutschland und Argentinien angepfiffen, das Argentinien mit 3:2 gewann.

Leichenfund nach über anderthalb Jahren

Jutta Hoffmanns Leiche wurde erst mehr als anderthalb Jahre später, am 10. Februar 1988, in einem Waldstück in Lindenfels gefunden. Das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt erinnern nun daran, dass die Tat in der Kleinstadt im Odenwald bis heute ungeklärt ist.

Am Mittwochabend stellten die Ermittler diesen so genannten "Cold Case" in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vor, auf den Internet-Seiten der hessischen Polizei suchen sie seitdem mit Fotos nach Zeugen. Im Laufe der "Aktenzeichen"-Sendung seien viele Hinweise zu dem Fall eingegangen. Eine konkrete Spur führe laut Polizei nach Norddeutschland, teilte die Redaktion mit.

Ermittler setzen auf neues Täterprofil

Auch nach knapp 37 Jahren haben die Ermittler die Hoffnung nicht verloren, Jutta Hoffmanns Mörder doch noch zu finden.

Man habe im Rahmen einer Fallanalyse ein Täterprofil erarbeitet, das so noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert worden sei, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf hr-Nachfrage mit. Daraus erhoffe man sich einen neuen Erkenntnisgewinn.

Gewaltbereit, Rechtshänder, blond

Den mutmaßlichen Mörder schreiben die Ermittler folgende Eigenschaften zu: Es sei ein gewaltbereiter Mann, Rechtshänder, und er hatte bei der Tat ein Alter von Mitte 20. Heute wäre er demnach etwa 60 Jahre alt.

Über sein mögliches Aussehen heißt es: "hellhäutig, damals blonde Haare, blaue Augen". Er sei ortskundig im südhessischen Raum.

5.000 Euro für Hinweise bereitgestellt

Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben machen können zu einer männlichen Person, die sich am Tag von Jutta Hoffmanns Verschwinden in Lindenfels, im Schwimmbad Lindenfels oder dem benachbarten Campingplatz im Stadtteil Schlierbach aufgehalten hat.

Am Tag des WM-Finales endete in der Nähe des Lindenfelser Freibads ein Jugendzeltlager der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Odenwald.

Für Hinweise, die dazu führen, dass der Täter doch noch gefunden wird, stellt die Staatsanwaltschaft Darmstadt 5.000 Euro bereit.