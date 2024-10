Die Polizei hat auf der Autobahn 480 in Gießen einen Raser erwischt, der 72 Stundenkilometer zu schnell fuhr.

Der 47-Jährige fiel einer Zivilstreife in einer Tempo-100-Zone auf, wie sie am Dienstag meldete. Auf den Fahrer aus dem Kreis Gießen kommen drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro zu.