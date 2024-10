Tatverdächtiger in U-Haft Mann schleicht in Haus und missbraucht schlafende Kinder

In Ginsheim-Gustavsburg soll sich ein Mann in ein Wohnhaus geschlichen und dort zwei schlafende Kinder sexuell missbraucht haben. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht am 07.10.24 um 16:29 Uhr









Bild © picture-alliance/dpa

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige am vergangenen Samstagabend das Wohnhaus einer Familie in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) betreten haben, in dem gerade eine Feier stattfand. Der Mann soll sich in die Zimmer von zwei dort schlafenden Kindern begeben und sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben, teilten Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei am Montag mit. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Der Mann wurde von Bewohnern und weiteren Anwesenden im Haus bemerkt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Details zum Tatablauf und den Hintergründen des Geschehens waren zunächst noch unklar, die Ermittlungen dazu dauern noch an.