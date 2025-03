Wenige Tage nach dem Zusammenprall zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) ist eine 62 Jahre alte Beteiligte im Krankenhaus gestorben.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu dem Unfall war es am Sonntag gekommen. Die Frau saß als Beifahrerin in einem Auto, das in den Unfall verwickelt wurde, als ein anderer Pkw in den Gegenverkehr geriet. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.