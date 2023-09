Ein 59 Jahre alter Gleitschirmpilot ist am Sonntag in Lindenfels (Bergstraße) bei einer Notlandung an der B47 schwer verletzt worden.

Notlandung eines Gleitschirmspringer am Sonntag in Lindenfels Bild © Jürgen Strieder

Ursache des Unglücks war nach Angaben der Polizei vermutlich ein Flugfehler in Verbindung mit ungünstiger Thermik. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.