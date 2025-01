Groß-Zimmern: Illegales Glücksspiel in Cafe

Bei Kontrollen stieß die Polizei in einem Cafe in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) auf ein Hinterzimmer, in dem illegales Glücksspiel betrieben wird.

Veröffentlicht am 27.01.25 um 11:33 Uhr









Die Beamten stellten sämtliche Utensilien, wie etwa Jetons, sicher und versiegelten die Zugänge zu der Gaststätte. Gegen den Betreiber wurde ein Strafverfahren eingeleitet.