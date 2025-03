Großbrand in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau: Dort brennt eine Fabrikhalle. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In der Müllverbrennungsanlage in Biebesheim wird Sondermüll verbrannt. (Archiv) Bild © Imago Images

In Biebesheim steht eine Fabrikhalle der Hessischen Industriemüll GmbH (HIM) in Flammen. Das meldete die Polizei am Abend. Giftige Gase seien nicht entwichen. Laut dem Betriebsleiter den Unternehmens ist das Feuer in einem rund sechs Kubikmeter fassendem Container voller Abfall entstanden. Das Unternehmen entsorgt unter anderem Müll aus der Haushalts-Schadstoffsammlung.

Anwohner sollen laut einer MOWAS-Meldung Fenster und Türen sowie Lüftungen und Klimaanlagen geschlossen halten. Das betroffene Gebiet soll gemieden werden.

Das Feuer werde derzeit von der Feuerwehr mit Schaum bekämpft. Verletzte seien bislang nicht bekannt.

Mehr in Kürze.