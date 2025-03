Großbrand gelöscht Feuer in Biebesheimer Müllverbrennungsanlage

In der Sondermüllverbrennungsanlage im südhessischen Biebesheim ist ein Feuer ausgebrochen. Anwohner wurden gewarnt. In einer der Hallen brannte es in einem Container.

Das Feuer in Biebesheim konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden Bild © Mike Seeboth

Der Feueralarm in Biebesheim (Groß-Gerau) wurde am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ausgelöst. Beschäftigte der Hessischen Industriemüll GmbH (HIM) konnten sich in Sicherheit bringen. "Es gibt keine verletzten oder vermissten Personen", teilte ein HIM-Sprecher mit. Das Feuer war in einem rund sechs Kubikmeter fassenden Container in der Sondermüllverbrennungsanlage ausgebrochen. Um welche Art von Abfall es sich genau handelte, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Recyclingfirma ist auf die Vernichtung von Industrieabfällen spezialisiert. Feuer nach zwei Stunden gelöscht Anwohnerinnen und Anwohner wurden am Donnerstagabend aufgefordert, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Eine Messung der Feuerwehr ergab, dass keine Gefahr durch gesundheitsschädliche Gase bestand. Es entwickelte sich jedoch ein unangenehmer Geruch. Eine Meldung über die gängigen Katastrophen-Warnapps wurde ausgelöst. Nach gut drei Stunden war das Feuer laut Polizei gelöscht. Im Einsatz waren die Werksfeuerwehr von HIM sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Biebesheim. Die Brandursache ist noch unklar.