Große Katastrophenschutzübung in Frankfurt

Explosion eines Tankfahrzeugs Große Katastrophenschutzübung in Frankfurt

An einer großen Katastrophenschutzübung in Frankfurt haben sich am Samstag fast 500 Einsatzkräfte beteiligt.

Simuliert wurde nach Angaben der Feuerwehr die Explosion eines Tankfahrzeugs nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Knapp 30 Darstellerinnen und Darsteller mimten Verletzte, die versorgt werden mussten. Mit Rauch aus Fenstern und Kanaldeckeln wurden zudem Brände dargestellt.

In einer ersten Einschätzung zeigten sich die Leiter der Übung laut Feuerwehr sehr zufrieden mit dem Ablauf. Die vollständige Auswertung werde aber noch dauern, hieß es.