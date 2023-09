Großeinsatz nach Messerstich in Frankfurt

Ein Unbekannter in Frankfurt hat am Mittwochmittag auf der Leipziger Straße im Stadtteil Bockenheim einen 43-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag floh der Täter danach. Die Beamten sperrten die Straße ab und durchsuchten einen Lebensmittelmarkt, ohne Erfolg.