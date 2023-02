Gruppe greift 34-Jährigen in Limburg an

Ein 34-Jähriger ist am Samstagabend am Kornmarkt in Limburg von einer Gruppe von zehn bis 15 Menschen beleidigt und attackiert worden.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag bewarfen sie ihn zunächst mit einem Ei. Als die Angreifer weggingen, lief der 34-Jährige ihnen zunächst hinterher. Daraufhin traten und schlugen einige nach ihm. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Angreifer entkamen.