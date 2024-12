Hakenkreuze an Deportationsmahnmal entdeckt

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte drei Mal Hakenkreuze an das Deportationsmahnmal Schlachthoframpe in Wiesbaden gemalt. Der Staatsschutz ermittelt.

Lautb Polizei seien zwei Fälle bereits Anfang November passiert, zuletzt seien am Donnerstag Hakenkreuze an dem Mahnmal entdeckt worden. Es seien Strafanzeigen aufgenommen worden, der Staatsschutz ermittele, bisher gebe es keine Hinweise auf den oder die Täter. Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker hat empört auf Vorfälle mit Schmierereien am Wiesbadener Deportationsmahnmal Schlachthoframpe reagiert. "Wer das Deportationsmahnmal mit Hakenkreuzen beschmiert, verhöhnt die Opfer und stellt sich auf die Seite der Täter", erklärte Becker.