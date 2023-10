Handy am Steuer - Unfallflucht in Limburg

Eine unaufmerksame Autofahrerin in Limburg hat am Mittwoch drei am Straßenrand geparkte Autos beschädigt und ist geflüchtet.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, war die 42-Jährige während der Fahrt an ihrem Handy und verlor kurzzeitig die Kontrolle über den Wagen. Mithilfe von Zeugen konnte die Polizei die Fahrerin ausfindig machen.