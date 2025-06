Haus nach Brand in Bad Soden-Salmünster unbewohnbar

Bei einem Hausbrand in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Veröffentlicht am 06.06.25 um 13:32 Uhr

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dachgeschoss des Gebäudes in der Ulmenstraße bereits in Vollbrand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Haus ist vorerst unbewohnbar, die Brandursache wird ermittelt.