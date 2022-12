Hausbrand in Gelnhausen

400.000 Euro Schaden Hausbrand in Gelnhausen

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Gelnhausen (Wetterau) ist am Mittwochmorgen ein Schaden von 400.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, kam ein Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war im Bereich eines Bettes ausgebrochen und griff später auf den Dachstuhl über. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.