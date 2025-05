Havarierter Kohlefrachter entladen - Rhein wieder freigegeben

Die Bergungsarbeiten für einen am Sonntag im Rhein havarierten Kohlefrachter bei Rüdesheim-Assmannshausen (Rheingau-Taunus) haben am Donnerstag stattgefunden. Am späten Nachmittag konnte der Rhein wieder freigebeben werden.

Die Kohle musste entladen werden, damit der Frachter wieder Auftrieb bekommen konnte. Dafür wurden ein Baggerschiff und ein Güterschiff geordert. Am späten Nachmittag war der Kohlefrachter entladen, für Reparaturarbeiten am kaputten Anker-Pfahl wurde er in den Hafen von Bingen gebracht. Der zuvor einseitig gesperrte Rhein wurde wieder freigegeben.