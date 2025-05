Heimlich gefilmt, öffentliche Diagnosen Arztpraxen verstoßen gegen Datenschutz

Beim hessischen Datenschutzbeauftragen sind im vergangenen Jahr so viele Beschwerden wie noch nie eingegangen. Über eine halbe Million Euro an Bußgeldern wurde verhängt. Ins Visier gerieten gleich mehrere Arztpraxen.

Der hessische Datenschutzbeauftrage Alexander Roßnagel hatte im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun. 2.141 Meldungen von Datenschutzverletzungen bedeuteten einen neuen Höchststand, wie Roßnagel am Dienstag in seinem Jahresbericht mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr legte die Zahl der Beschwerden damit um elf Prozent zu.

Inklusive Nachfragen, Beratungen und Unterstützung von Verantwortlichen stieg das Aufkommen im Jahr 2024 um zehn Prozent auf 7.892 bearbeitete Vorgänge.

Videokamera in einer Wanduhr

Die meisten Verstöße fänden aus Unkenntnis statt, erklärte Roßnagel. "Wenn wir aufzeigen, wie eine datenschutzgerechte Datenverarbeitung möglich ist, wird dies überwiegend unmittelbar umgesetzt", führte er weiter aus. Ohnehin sei es meist nur um kleinere Fälle gegangen, die schnell geklärt werden konnten.

Zu größeren Verstößen kam es laut Roßnagel vor allem in Arztpraxen. So hätten Praxen etwa als Reaktion auf negative Online-Rezensionen Klarnamen von Patienten veröffentlicht sowie Diagnosen und Befunde ins Internet gestellt. In einer anderen Praxis wurde der Empfangsbereich heimlich mit einer Videokamera in einer Wanduhr überwacht.

Roßnagel berichtete weiter von einem Praxismanager, der Patientenakten mit nach Hause genommen und dort bei einer Feier für andere Partygäste einsehbar aufbewahrt habe. Zudem habe der Mann Fotos der Akten per WhatsApp mit seiner Lebensgefährtin ausgetauscht.

Verwarnungen, Anweisungen und Geldstrafen

In derartigen Fällen gab es 2024 laut dem Datenschutzbeauftragten 55 Verwarnungen, 13 Anweisungen und 47 Geldstrafen. 545.000 Euro wurden verhängt. "Wir gehen jeder Beschwerde nach und stellen festgestellte Verstöße ab", bekräftigte Roßnagel.