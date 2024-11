Hessen bei Fernwärme hinten

Fernwärme soll bei der Energiewende eine große Rolle spielen, doch in Hessen und Rheinland-Pfalz sind bislang nur sehr wenige Haushalte an ein entsprechendes Netz angeschlossen.

Veröffentlicht am 26.11.24 um 11:40 Uhr

In einem bundesweiten Ranking des Umweltverbands WWF belegen die Länder mit Anteilen von 6,4 Prozent (Hessen) und 5,3 Prozent (Rheinland-Pfalz) die beiden letzten Plätze. Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit 38,1 Prozent Der WWF kritisierte am Dienstag allerdings, dass auch in den Fernwärmenetzen ein Großteil der Energie aus fossilen Brennstoffen gewonnen werde.