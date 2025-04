Leitungsschaden Stundenlanger Stromausfall im Vordertaunus

In mehreren Gemeinden im Vordertaunus ist am späten Sonntagabend der Strom ausgefallen. Erst nach mehreren Stunden waren alle Haushalte wieder am Netz.

Die ersten Meldungen seien am Sonntagabend um 22.36 Uhr eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin dem hr. In mehreren Orten im Vordertaunus fiel der Strom aus. Betroffen waren laut des Netzbetreibers Syna im Einzelnen: die Kernstadt Königstein (Hochtaunus) sowie die Ortsteile Falkenstein, Mammolshain und Schneidhain

in Bad Soden (Main-Taunus) die Ortsteile Altenhain und Neuenhain

die Kernstadt Kelkheim (Main-Taunus) mit den Ortsteilen Eppenhain, Fischbach und Ruppertshain

die Stadt Eppstein (Main-Taunus)

der Ortsteil Schloßborn in Glashütten (Hochtaunus) Wie viele Haushalte in den jeweiligen Orten genau betroffen waren, steht noch nicht fest. Probleme in Schneidhain und Fischbach Als Grund für den Ausfall nannte Syna einen Leitungsschaden. Nach rund 50 Minuten sei durch Umschaltungen ein Großteil der Betroffenen wieder am Netz gewesen. In manchen Ortsteilen, darunter Schneidhain und Fischbach, dauerte es aber länger. "Um 3:02 Uhr erhielten alle Haushalte wieder Strom", teilte der Netzbetreiber weiter mit. Die Reparaturarbeiten dauerten am Montag noch an. Aktuell seien Service-Teams der Syna vor Ort im Einsatz, um die Fehlerstelle zu lokalisieren, hieß es am Morgen.