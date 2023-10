Das Land Hessen hat das selbst gesetzte Energiesparziel in der vergangenen Heizperiode nach eigenen Angaben deutlich übertroffen und damit zehn Millionen Euro gespart.

In der Landesverwaltung habe man im Vergleich zum Vorjahr 18,5 Prozent weniger Wärmeenergie und 5,7 Prozent we- niger Strom verbraucht, teilte Finanzminister Boddenberg (CDU) mit. In den Hochschulen seien es sogar 26 Prozent und sechs Prozent gewesen.

Das selbstgesetzte Ziel lag bei 15 Prozent Einsparung bei Wärmeenergie und fünf Prozent beim Stromverbrauch. Als Heizperiode nannte das Land den Zeitraum 1. September bis 30. April.